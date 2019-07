Inter, cena ufficiale con Zhang Jindong: presenti Marotta e Ausilio

A Nanchino sono da poco passate le 21 e in questi minuti è in corso una cena di rappresentanza alla quale sta partecipando Zhang Jindong, fondatore e azionista di maggioranza di Suning.

Al termine della cena ci sarà una riunione ristretta alla quale parteciperanno il presidente Jindong e Steven Zhang, Antonio Conte e anche l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio, sbarcati in giornata a Nanchino.

Saranno affrontate le importanti questioni che in questi giorni hanno intesito i rapporti tra l'allenatore e la società e, nello specifico, verrà fatto il punto sulle cessioni in sospeso e sull'attacco ancora in definizione. Nei giorni scorsi Conte si era lamentato dichiarando ai giornalisti di aspettarsi di più dal mercato nerazzurro: l'ormai certa cessione di Icardi, infatti, richiede necessariamente l'arrivo di campioni del livello di Lukaku e Dzeko. Anche Nainggolan probabilmente dovrà dire addio alla squadra di Milano e al suo posto potrebbe arrivare Vidal.

Nel frattempo l'albergo nel quale alloggia la squadra è preso d'assalto dai tifosi del posto alla disperata ricerca di un autografo o un selfie. Per venire in contro alle loro esigenze nella hall dell'albergo è stato allestito un punto vendita con i prodotti ufficiali dell'Inter.