Inter, c’è il primo “nerazzurro” che parla di scudetto

Si sa che la scaramanzia è rispettata e anche temuta da molte delle persone che operano nel mondo del calcio. Così parlare di scudetto all’Inter, dopo tanti anni di astinenza, è ancora tabù, nonostante il primo posto in classifica e le ottime prestazioni sciorinate dalla squadra anche in un periodo di emergenza causa infortuni a ripetizione.

Oggi un interista illustre si è fatto carico di picconare la scaramanzia. E’ stato Gianfelice Facchetti, figlio dell’indimenticato presidente nerazzurro, a parlare delle possibilità di arrivare al titolo. Lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata a Radio Sportiva nella quale ha toccato diversi temi dell’attualità nerazzurra, ad iniziare dal mercato. Facchetti ha chiesto alla Befana i rinforzi necessari, confidando nell’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza del club.

A proposito della guida tecnica, ha ricordato quanto di buono fatto con Spalletti ma sottolineando che l’Inter di oggi ha una nuova consapevolezza dei suoi mezzi. Sulla coppia d’attacco Lautaro-Lukaku Facchetti si è detto felice di vederli giocare assieme con il talento e la generosità che hanno dimostrato in questo primo scorcio di stagione.

E infine sulle prospettive di vittoria finale : “In questo momento i numeri e la classifica dicono che sia possibile. La leadership della Juventus in campionato, dopo tante stagioni, non è più scontata. E occhio anche alla Lazio”