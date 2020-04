Inter, c’è il calendario della riapertura, un tour de force da incubo

Il quotidiano “Il Giorno” ha ipotizzato il possibile calendario per portare a conclusione la stagione nel massimo campionato. L’Inter deve recuperare la partita con la Sampdoria per la quale, come per gli altri recuperi, sarebbe prevista la data del 20 maggio.

20 maggio – 25ª giornata (recuperi)

23-24 maggio – 27ª giornata

27-28 maggio – 28ª giornata

30-31 maggio – 29ª giornata

3-4 giugno – 30ª giornata

6-7 giugno – 31ª giornata

10-11 giugno – 32ª giornata

13-14 giugno – 33ª giornata

17-18 giugno – 34ª giornata

20-21 giugno – 35ª giornata

24-25 giugno – 36ª giornata

27-28 giugno – 37ª giornata

1-2 luglio – 38ª giornata

Oltre a queste date, che propongono un incontro ogni 3 giorni circa, i nerazzurri saranno chiamata in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Napoli e per il duplice scontro con il Getafe per l’ottavo di finale dell’UEFA League. Parlare di tour de force massacrante è un eufemismo.