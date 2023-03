Inter, cattiva gestione di Inzaghi? Un giocatore è sparito dai radar

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/03/2023

Inter che dopo la sconfitta deve rialzare subito la testa in Champions League. Dopo la pesante disfatta di La Spezia, i nerazzurri sfideranno il Porto in Portogallo e dovranno assolutamente strappare il pass per i quarti di finali altrimenti la stagione si complica (qui le formazioni). Intanto tra le fila nerazzurre diversi giocatori stanno faticando.

Da Lukaku, che non è mai riuscito a tornare l’attaccante devastante ammirato sotto la gestione di Conte, a diversi giovani come Bellanova e Asllani. Proprio quest’ultimo, arrivato da Empoli come l’erede di Brozovic, sembra sparito dai radar.

Inter, Asllani ancora in panchina: cattiva gestione di Inzaghi?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sono diverse domande sulla gestione di Asllani da parte di Simone Inzaghi. Di sicuro il modulo scelto dal tecnico e mai cambiato non ha aiutato l’inserimento del giovane. Anche contro lo Spezia nel finale il tecnico ha abbozzato un tridente con Lukaku Lautaro e Dzeko che però non è stato sostenuto bene dal centrocampo, dunque un piccolo flop nel tentativo di riacciuffare la gara.

Sicuramente però c’è da mettere in conto che Asllani a centrocampo è chiuso da quattro irrinunciabili come Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan. Ma nelle ultime uscite non ha visto il campo neanche da subentrato. Basti pensare che nella gara persa contro lo Spezia Inzaghi ha preferito inserire il giovane Carboni come interno destro piuttosto che dare spazio ad Asllani. Dunque cattiva gestione o semplicemente il giocatore non ha reso come ci si aspettava? Una cosa è sicura, nel finale di stagione il tecnico ha bisogno di tutta la rosa al meglio.