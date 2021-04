Inter, Cassano ancora durissimo: l'attacco a Conte

L'Inter vola in campionato e, grazie alla vittoria odierna contro il Cagliari, ha anche riscritto la storia della Serie A. Quella nerazzurra, infatti, è la prima squadra a vincere tutte le prime undici partite del girone di ritorno, restando dunque a punteggio pieno nella seconda metà del campionato.

La capolista però non sembra convincere tutti, in particolare Antonio Cassano continua ad andarci giù pesante nei giudizi verso la squadra guidata da Antonio Conte. Nell'ultima live su Twitch della BoboTV (programma creato da Bobo Vieri), il pibe de Bari, ha così commentato il campionato dei nerazzurri:

"L'Inter vincerà lo scudetto ma, lo dico a malincuore, non gioca bene. L'Inter gioca a cinque dietro, mette il pullman e non passi. A me questo calcio fa rabbrividire. Se avessi un allenatore così, da attaccante andrei dal presidente e gli chiederei di mandarlo via".