Inter, Carnevali senza mezzi termini: "Si fa come fanno i nerazzurri"

L'Inter programma il futuro con grande anticipo, e questo certifica la grandezza di una squadra.

Nel mercato di riparazione che si sta per concludere i nerazzurri hanno messo a segno due colpi importanti per il prosieguo della stagione, rafforzando la rosa dove necessitava. Ma nello stesso tempo l'occhio lungo della dirigenza ha spostato il mirino sul mercato di giugno, avviando e portando avanti trattative che potrebbero concludersi prima dell'avvio della finestra estiva.

La testimonianza arriva direttamente da un dirigente che in prima persona sta trattando con i nerazzurri due obiettivi di grande spessore, ovvero Davide frattesi, grintoso mediano col vizio del goal e uno degli attaccanti italiani più promettenti, Gianluca Scamacca.

I due giocatori sono visti come prospetti di grande valore nell'immediato e soprattutto per il futuro, motivo per cui l'interesse delle grandi squadre su di loro è diventato molto alto.

Ma in un'intervista rilasciata a Sky Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha elogiato il tempismo della dirigenza nerazzurra, non negando una trattativa che è ormai nota a tutti per entrambi i due gioielli di Dionisi.

"Inter avanti su Scamacca? Sono stati tra i primi, poi si è interessato qualche club straniero che lo avrebbe preso subito, ma noi non volevamo. Ma l'Inter è stata tra le prima anche su Frattesi, i grandi club fanno così: arrivano prima".

Parole che esaltano i tifosi nerazzurri, e allo stesso tempo li rasserenano perché dimostrano una volta di più che il lavoro svolto dalla dirigenza è di alto valore, e la società è senza dubbio in mani solide e sicure.

Adesso si attende solo di capire che tempistiche avranno le trattative, ma con una certezza: l'Inter, da grande squadra, punta ad arrivare prima su tutti i fronti, in campionato e sul mercato.