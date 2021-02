Inter, Caressa: “Barella miglior centrocampista italiano per distacco”

La vittoria contro la Fiorentina ha permesso ai nerazzurri di portarsi momentaneamente in testa alla classifica in attesa del risultato di Milan-Crotone. Da sottolineare la gara di Nicolò Barella, che anche ieri sera si è confermato come il vero e proprio leader del centrocampo di Antonio Conte.All’indomani del match, il giornalista Fabio Caressa ha commentato ai microfoni di Radio Deejay la prova dell’Inter, elogiando in particolar modo l'ex Cagliari, autore del gol che ha sbloccato la partita, definendolo il miglior centrocampista italiano per distacco:

“Conte era molto carico, teso il giusto ma con fiducia prima della partita. La squadra si è dimostrata subito all’altezza anche se ho ancora qualche perplessità, Vidal non riesce a fare il salto in avanti. Barella? Miglior centrocampista italiano per distacco. Ed è migliorato molto, ha dimezzato i gialli. Anche lì è maturato, prima era un po’ come Vidal e andava senza freni, anche ieri era molto attento perché diffidato.

“Difesa Inter? De Vrij ieri si è messo in tasca Vlahovic, Skriniar come al solito mentre Bastoni piace ma deve perdere un po’ di eccessiva sicurezza, a volte è troppo ottimista”.