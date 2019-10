Inter, capitolo infortuni: arriva il commento di Conte in conferenza

Non è di certo un periodo roseo in casa Inter per quanto concerne il capitolo infortuni. Al rientro delle Nazionali infatti, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha dovuto sopperire alle assenze di Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez.

Il primo però se la caverà con un paio di settimane di stop, il cileno invece - complice l'intervento chirurgico alla caviglia - dovrà stare ai box per almeno tre mesi. Su tale tematica e su eventuali rimpiazzi in campo dei giocatori infortunati, senza troppi giri di parole il tecnico leccese ha detto:

"E' giusto che tutti i giocatori della rosa si considerino titolari. Come io ho sempre detto, ho grande fiducia in ogni singolo giocatore della rosa perché sono giocatori che ho deciso di tenere all'Inter e di prendere. Quindi affronteremo la situazione a testa alta e petto in fuori, pronti a dare battaglia".