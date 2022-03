Inter, capienza stadi al 100%? Risponde il sottosegretario Costa

Inter, dal Governo arrivano risposte confortanti in merito ad un aumento della capienza degli stadi.

Come sappiamo oramai da tempo, l'oscillare dell'onda dei contagi ha fatto sì che anche la capienza per gli ingressi negli stadi abbia avuto tanti cambiamenti, passando dagli stadi chiusi, fino ad ingressi al 50% e all'attuale 75%. Ma secondo quanto affermato oggi ai microfoni di Radio Uno dal Sottosegretario al Ministero della Sanità, Andrea Costa, le cose stanno ulteriormente per cambiare e questa volta in meglio per tutti i tifosi e per le società di calcio.

Infatti, secondo Costa, il Governo è pronto ad allentare la presa per quanto riguarda le restrizioni, a partire dal primo aprile, data in cui cesserà lo stato di emergenza e per cui, con la fine delle zone colorate, ci sarà molto probabilmente la possibilità di riempire gli stadi al 100%. Una decisione importante, questa, visto che pur crescendo la curva dei contagi, quella dei ricoveri rimane sempre molto bassa anche se, come affermato dallo stesso Sottosegretario, sarà importante sempre effettuare il ciclo vaccinale.

Sembra che, anche se in maniera lenta e graduale, un ritorno alla normalità si stia avvicinando sempre di più e anche per i tifosi il ritorno negli stadi potrebbe rappresentare un'opportunità molto importante. In attesa del Consiglio dei Ministri e delle decisioni ufficiali che il Governo potrebbe prendere in settimana, le parole di Costa rappresentano senza dubbio un'ottima notizia per tutti. Anche per le società che hanno dovuto fronteggiare gravi perdite a partire, soprattutto, dagli introiti da stadio e tutto ciò che ne è seguito.