Inter, Capello non ha dubbi: la previsione sullo scudetto è netta

Inter, Capello ne è sicuro: sarà un mese di febbraio che chiuderà i giochi.

Il pluridecorato allenatore di Pieris, grande esperto della serie A, avendola vinta per ben 4 volte da giocatore e 5 da allenatore, si è sbilanciato in maniera netta intervenendo a Radio Anch'Io Sport sulle frequenze di Radio 1. Come riporta il sito tuttomercatoweb, Capello ha detto che secondo lui l’Inter “possa mettere a posto la classifica già a febbraio, prima del famoso ciclo di ferro con tutte le coppe, dove si misurerà la forza del calcio italiano in Europa".

Dichiarazioni forti in favore dei nerazzurri, che seguono tanti interventi dello stesso tecnico che negli ultimi tempi aveva lodato il gioco dell’Inter. Capello ha poi continuato dicendo: “L’Inter è forte, Inzaghi ha creato questo nuovo ciclo con una difesa e centrocampo consolidato grazie anche al lavoro di Conte, davanti ha tante alternative. E soprattutto nella squadra si vede molta voglia di fare”.

Capello, che è un allenatore molto stimato nel panorama nazionale e non solo, nelle vesti di opinionista non ha mai ceduto alle possibilità di mediare il suo punto di vista. È sempre stato netto nei giudizi, anche a rischio di esporsi a critiche feroci, ma spesso e volentieri le sue dichiarazioni si sono poi dimostrate fondate. Resta da vedere se anche in questo caso, l’esperto tecnico ha colto nel segno, nel frattempo tutti i tifosi interisti possono iniziare a fare i dovuti scongiuri. Il campionato è ancora lungo, e aldilà delle dichiarazioni di Capello, l’Inter non può pensare di avere in mano nulla. Bisognerà lottare su tutti i palloni da qui al 22 maggio. Clicca quì per il Tour de force di Febbraio