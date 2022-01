Inter, caos Lukaku. Dall'UK: "Esclusione punitiva col Liverpool"

Non si placa la bufera attorno a Romelu Lukaku. Dopo la sua intensa intervista a Sky Sport in cui ha mandato segnali d’amore all’Inter e annunciato che sarebbe rimasto in caso di rinnovo, il Chelsea ha preso molto male la situazione. “Non sono felice di queste parole”, aveva detto Thomas Tuchel appena dopo la prima parte dell’intervista. Ma la seconda ha scatenato un autentico caos.

Dopo le prime indiscrezioni arrivate nella serata di ieri, questa mattina è infatti arrivata la conferma. Romelu Lukaku non è stato convocato dal tecnico del Chelsea Thomas Tuchel per la gara in programma questo pomeriggio contro il Liverpool. Come rivela David Ornstein di The Athletic, il centravanti belga è stato punito per l’intervista non autorizzata dal club che ha rilasciato a Sky Sport e in cui affermava di voler tornare all’Inter in futuro. Il Telegraph a firma di Matt Law, miglior giornalista sul Chelsea, parla di "una punizione molto forte". Una partita fondamentale a Stamford Bridge che Romelu però non vivrà affatto da protagonista: “Dal Chelsea non arrivano commenti. Lukaku in pericolo”, si legge.

Il centravanti belga dovrà scusarsi con allenatore e compagni, ma c'è il serio rischio di un taglio netto al suo "Back to the future" con la maglia dei Blues. Le big d'Europa iniziano a studiare il colpo, l'Inter al momento non se ne preoccupa, visto l'ottimo momento dei suoi attaccanti. Ahi, Lukaku.