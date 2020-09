Inter, Candreva va di corsa per riconquistare i nerazzurri e Conte

Antonio Candreva, da grande professionista come si è sempre dimostrato, non ha mollato l'Inter, nonostante le voci che lo vedono sulla lista dei cedibili della squadra di Conte.

Ieri mattina, però, Antonio Conte ha fatto svolgere dei test atletici, tra cui il tanto temuto K5. Test che hanno rivelato una buonissima condizione fisica della squadra, lasciando molte soddisfazioni nello staff tecnico dei nerazzurri a due settimane dal debutto stagionale, fissato sabato 26 settembre alle 20.45 a San Siro contro la Fiorentina. Il migliore di quest test è stato proprio Candreva.

Non stupiscono certamente le doti fisiche, dinamiche e di resistenza dell'esterno ex Lazio, ma quello che sorprende è la concentrazione che Candreva dimostra nel lavoro sul campo nonostante la sua situazione all'Inter,attualmente, non sia delle più felici. Accantonato nell'ultimo mese della scorsa stagione, praticamente per tutta l'Europa League, con l'arrivo di Hakimi è stato inserito nella lista dei cedibili. Non è semplice, però, per lui trovare una soluzione di mercato soddisfacente, e allora Candreva ci prova a convincere Conte e dirigenza. Come? Correndo naturalmente, più di tutti. Come sa fare molto bene.