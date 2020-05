Inter, Candreva mette KO Icardi, la società approva

Gli ultimi mesi di Icardi e Wanda Nara all’Inter hanno hanno lasciato un segno indelebile nella maggioranza della tifoseria nerazzurra. Ovviamente con le foto sui social più che con le prodezze in campo.

La comunicazione è un aspetto sempre più importante nella sfera anche economica dei giocatori, oltre a rappresentare all’esterno la loro immagine, i loro sentimenti. La quarantena ha ulteriormente amplificato la necessità degli atleti di pubblicare post, video, interviste, per mantenere vivi i contatti con tifosi e followers.

Proprio su questo si sofferma oggi il sito di Repubblica, analizzando quanto realizzato da un giocatore dell’Inter, Antonio Candreva che ha pubblicato con regolarità e molto buon gusto diversi video Instagram sulle attività familiari di queste lunghe settimane di lockdow. Repubblica esalta i video del laterale nerazzurro, giudicati coerenti sia per l’immagine proiettata all’esterno sia per il messaggio “al punto da sembrare una campagna pubblicitaria, in cui l’oggetto in mostra è la coesione familiare: dagli allenamenti domestici in coppia con la compagna Allegra Luna, atletica almeno quanto lui, al siparietto dell’arrivo delle valigie sul tapis-roulant di casa, come si fosse in aeroporto“.

Il quotidiano romano ricorda la particolare sensibilità dimostrata da Candreva anche in episodi precendenti, come quando si fece carico della retta annuale della mensa scolastica per una bimba la cui famiglia versava in gravi difficoltà economiche.

Dopo aver sottolineato lo splendido momento che l’esterno nerazzurro vive con la compagna e con il figlioletto, Repubblica ha ricordato le video gag più riuscite, dal già ricordato tapis roulant alla finta discoteca fino agli esercizi di ginnastica e con il pallone in coppia. “L’Inter non mette becco e apprezza: a un anno dalle foto hot di Mauro Icardi e Wanda Nara che fecero infuriare i tifosi, i Candreva all’opposto propongono un’immagine rassicurante e domestica, in cui è facile immedesimarsi in periodo di quarantena”.