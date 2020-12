Inter, Candreva in rottura con la Sampdoria: ritorno in nerazzurro?

In casa Sampdoria è scoppiato il caso Candreva. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, sarebbe furibondo nei confronti dell’esterno e avrebbe deciso di escluderlo dal match di questa sera contro il Verona, anche dal gruppo e gli allenamenti. Questa drastica decisione sarebbe stata presa di comune accordo con la società che starebbe valutando eventuali multe.

L’esterno non si sarebbe presentato all’incontro fissato con Claudio Ranieri per provare a risolvere alcuni mal di pancia e sarebbe ormai in rottura con il tecnico. Se la questione non si dovesse risolvere entro le prossime settimane, il giocatore potrebbe essere ceduto a gennaio. Una situazione che riguarderebbe anche l'Inter, ancora proprietaria del cartellino del classe ‘87.

Candreva, infatti, si è trasferito alla Sampdoria in estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Ma l'opzione scatterebbe alla conquista di un punto in classifica da parte della Samp a partire da febbraio. Non è escluso che i blucerchiati lo riscattino anticipatamente per poi cederlo ad un altro club.