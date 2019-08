Inter, Candreva esalta la compattezza del gruppo e spiega il suo gran gol

Tra i marcatori del 4-0 dell'Inter sul Lecce c'è anche lui, Antonio Candreva, alla quarta stagione in nerazzurro.

Nel post gara l'esterno ha parlato a "Inter TV": "E' stata una bella partita in cui abbiamo fatto una prestazione positiva, mettendo sotto l'avversario sin dal primo minuto. Il mio gol? Ho visto lo spazio e ho provato il tiro, è andata bene! Siamo una squadra che è contenta di stare in campo insieme anche durante gli allenamenti, è un bel segnale da parte di tutti. Il mister ci chiede grande ampiezza e intensità nelle due fasi per mantenere un equilibrio. Quando si ha la fiducia e la testa sgombra viene tutto più facile. Il mio è un ruolo dispendioso, bisogna stare sempre in partita ed essere attenti ma nelle posizioni giuste, quando si attacca, per concretizzare le giocate che si provano".