Inter, Candreva batte Lautaro e poi lo sfotte sui social

In casa nerazzurra i sorrisi non sono stati lasciati a Praga. Il buonumore regna nel gruppo nerazzurro, tornato a vedere concretamente la possibilità di agguantare il passaggio agli ottavi di Champions League tra due settimane con il Barcellona di sua maestà Leo Messi.

Nel corso dell’allenamento di oggi, Antonio Conte ha fatto svolgere esercizi atletici alla truppa, scatti in velocità al termine dei quali Antonio Candreva ha prevalso su Lautaro Martinez. L’esterno romano non ha perso l’occasione per prendere in giro il compagno, esaltato da tutti dopo la doppietta di Praga e la splendida prova offerta in coppia con Romelu Lukaku.

“Domani puoi riprovarci” ha postato Candreva , subito commentato da diversi tifosi, uno dei quali ha rincarato la dose: “diglielo, ne deve mangiare di polenta”. L’episodio conferma il momento di grande serenità che regna nella squadra, fondamentale per trovare l’unità di intenti che Conte pretende per affrontare con la giusta concentrazione la Spal e per continuare ad inseguire tutti gli obbiettivi stagionali.