Inter "campione" per il sociale: che premi per i nerazzurri

Inter sempre concentrata sui risultati dentro e fuori dal campo

La società Campione d'Italia negli ultimi anni si è rivelata una delle istituzioni sportive maggiormente attiva per quanto riguarda il sociale. Infatti l'Inter, oltre ad esser concentrata sul campo (qui il focus su Roma-Inter), disputa delle "partite" importanti anche nell'ambito del sociale e della beneficenza. Le ultime due di cui si legge sul sito ufficiale della società riguardano due argomenti delicati. Due veri e propri premi per la società.

La prima iniziativa riguarda la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Infatti l'Inter ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla Asd Sporting 4E, la squadra che con la maglia nerazzurra disputa il campionato di calcio FIGC (ambito Calcio Paralimpico e Sperimentale). La società nerazzurro ha regalato l'attrezzatura per la nuova stagione ai ragazzi dell'Asd Sporting 4E. E inoltre ha organizzato per loro un allenamento speciale con gli allenatori di Inter Accademy, in occasione di Inter-Spezia. Mentre per quanto riguarda la seconda iniziativa, parliamo di Inter Campus progetto fondato da Massimo Moratti. Ieri infatti l'Università di Padova ha mostrato l'analisi condotta sul progetto portato avanti dalla società nerazzurra e ne ha dimostrato la sua efficacia nel mondo. Risultati positivi di Inter Campus in termini di diritti umani.

“I risultati dell’analisi condotta confermano la valenza socioeducativa di Inter Campus, che attraverso la promozione del Diritto al Gioco, contribuisce al contrasto alla povertà educativa, alla prevenzione di violenza, di criminalità e all’abuso di sostanze, alla ricostruzione del tessuto sociale nei diversi complessi territoriali in cui opera. Inter Campus sviluppa le funzioni educative dello sport per promuovere tra le giovani generazioni valori quali spirito di squadra, la competizione leale, solidarietà e la cooperazione, l’eguaglianza e le pari opportunità per tutti”. Con queste parole, è stata confermata la positività dei progressi raggiunti dal progetto nerazzurro. All'evento era presente Massimo Moratti che si è detto "Orgogliosissimo e onoratissimo" e ha infine evidenziato come questa iniziativa non avrà una fine ma andrà avanti per sempre.

Insomma Inter, società dagli alti valori, che continua a distinguersi dalla massa e soprattutto a portare avanti progetti benefici importanti, ma non solo. Infatti un altro "focus" della società sarà il nuovo stadio, in tal senso, importanti le parole di Antonello.