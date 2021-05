Inter Campione, Moratti: "Meraviglioso, faccio i complimenti a Zhang"

Il quotidiano La Repubblica ha intervistato l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, il quale non ha nascosto tutta la sua emozione per il trionfo nerazzurro. Di seguito un estratto dell'intervista:

"Sono contentissimo, è un'emozione meravigliosa. Senza essere più presidente ho vissuto con più libertà l'avvicinamento a questo momento; l'unica scaramanzia che mi sono concesso è stata quella di non rispondere a voi giornalisti negli ultimi giorni. Questo scudetto mi ricorda quello del 2007, che vincemmo con distacco e facendo tutti i record possibili".

Ancora Moratti: "Il merito di questo scudetto? Antonio Conte ha fatto un lavoro eccezionale, e la dirigenza l'ha supportato. Vorrei citare tutti i giocatori, ma dovendo scegliere dico Lukaku, Barella e Hakimi. Eriksen invece è stata la bella sorpresa della seconda parte del campionato. Come festeggerò lo scudetto? Mi metterò una maglietta dell'Inter, rientrerò in serata in città e magari farò un giro in centro".

Su Steven Zhang: "Ci siamo sentiti spesso e gli ho fatto i complimenti per il lavoro che sta facendo all'Inter. A me lui piace moltissimo, così come suo padre: spero davvero che l'Inter resti alla loro famiglia ancora per molto tempo".