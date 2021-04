Inter, campionato riaperto? I dati dicono che sarebbe fantascientifico

Inter, dopo la parentesi burrascosa riguardante la Superlega si ritorna a parlare di campo. Sembra passata una vita, ma l'ultima gara era stata giocata appena domenica sera. Contro il Napoli gli uomini di Conte avevano ottenuto solamente un pareggio, interrompendo la striscia di 11 vittorie consecutive, e perdendo due punti di vantaggio rispetto al Milan, che, dopo la vittoria con il Genoa, ora dista 9 punti.

Si è parlato della possibilità che il campionato fosse riaperto dopo questo mezzo passo falso dei nerazzurri, ma dati alla mano questa possibilità sembrerebbe fuori da ogni logica. 9 punti di margine che però sono 10 se si considera che l'Inter è avanti nello scontro diretto significa che Conte e i suoi da qui alla fine per arrivare secondi dovrebbero perdere 4 partite.

Nelle ultime 8 gare quindi dovrebbero arrivare più sconfitte di quelle che sono arrivate nelle prime 31 giornate. Ma non solo. 4 è il numero dell'ammontare totale delle sconfitte nell'intero scorso campionato. Eguagliarlo in una manciata di gare sarebbe davvero fantascientifico. Ovviamente qualsiasi calcolo dovrebbe presumere che da qui alla fine le inseguitrici le vincano tutte. Non scontato per il Milan, che da qui al termine dovrà vedersela con Lazio e Juventus, a caccia di punti Champions e l'Atalanta all'ultima. L'Inter sembra quindi lanciata verso il raggiungimento dell'obiettivo, ma servirà comunque concentrazione, a partire da questa sera, per evitare scivoloni.