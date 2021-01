Inter, cambio nome in arrivo? No, la ragione sociale resterà la stessa

Stando alle ultime indiscrezioni il club nerazzurro avrebbe preso la decisione di cambiare il nome e passare da “FC Internazionale Milano” a “Inter Milano“. Oltre al nome, il club nerazzurro dovrebbe anche cambiare logo, che diventerà più minimale e moderno rispetto all’attuale. Il restyling in stile minimal dovrebbe vedere l'esclusione del Duomo con l'inclusione stilizzata dei nuovi grattacieli del capoluogo lombardo.

L’eventuale restyling del club nerazzurro ha subito scatenato l’ira e la critiche della gran parte dei tifosi interisti. Sull’argomento è intervenuto Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, che ha fatto chiarezza sulla questione:

"Né la proprietà cinese dell'Inter, né il management, ha alcuna intenzione di cambiare il nome storico della società. La ragione sociale resterà Fc Internazionale Milano, la questione non è in discussione. Inter Milano è il brand scelto per la campagna di lancio del nuovo logo, che l'Inter sta realizzando dopo avere fatto un'approfondita indagine di mercato fra i tifosi, in Italia e nel mondo, fra gli ex giocatori e fra esperti di comunicazione. Un'ampia campagna di marketing progettata da tempo, che abbraccia diversi ambiti, dal merchandising alla moda, fino ai videogiochi. Il lancio è previsto a marzo ma, visto il complesso momento societario in cui si trova l'Inter, i tempi potrebbero slittare".