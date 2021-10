Inter, Camano su Lautaro: finalmente le parole che tutti aspettavano

Inter: Lautaro Martinez è felice in Italia ed il rinnovo è vicino.

La notizia che tutti aspettavano arriva direttamente dall'agente Alejandro Camano. L'agente dell'attaccante nerazzurro, tramite un'intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato che sono anche in corso i contatti per il rinnovo con il club nerazzurro. Come aveva già spiegato l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ne parliamo qui, si tratterà di un prolungamento del rapporto con conseguente aumento dello stipendio.

Il 10 di Simone Inzaghi dovrebbe continuare a far parte del progetto almeno fino al 2025. Nonostante le tante voci di mercato, che lo hanno accostato a club inglesi e spagnoli, il classe 1997 ha deciso di restare alla Pinetina perché è molto contento della Serie A. Inoltre, la presenza di Edin Dzeko e Joaquin Correa rappresentano un stimolo per lui. Gli attaccanti dell'Inter, ha rivelato Camano durante l'intervista, risultato devastanti per le difese avverarie.

L'Inter, dopo aver ceduto Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro, ha deciso di porre Lautaro Martinez al centro del progetto. Il calciatore ha risposto alla grande mettendo a segno, in sei partite giocate, 5 reti. Contro il Sassuolo è avvenuto l'ultimo sigillo su calcio di rigore. Inzaghi, infatti, dopo la cessione del belga gli ha affidato anche l'incarico del tiro dagli undici metri. I dirigenti milanesi, però, lavorano anche per blindare altri calciatori. E' il caso di Milan Skirniar, Nicolo Barella e Marcelo Brozovic. L'incontro con il croato è urgente perché il suo contratto scade nel 2022 e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Paris Saint Germain. In questo articolo potrete leggere gli altri dettagli.