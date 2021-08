Inter, Calhanoglu: "Vi spiego il rapporto con Inzaghi"

INTER Hakan Calhanoglu ha parlatoo ai microfoni di Dazn dopo un esordio entusiasmante. Il ruolo che gli ha ritagliato Inzaghi lo ha già esaltato, permettendogli di mettere a segno un assist e un gol.

"Sono sempre stato tranquillo, i tifosi dell’Inter si aspettano qualcosa di importante quest’anno. Abbiamo lavorato tanto per arrivare oggi, siamo partiti forti. Effetto San Siro? Ringrazio tutti i tifosi, io voglio dare il massimo per l’Inter. Dico grazia a Inzaghi se sono qui. Il rapporto con lui? Il mister si aspetta cose importanti da me, io come ho detto prima voglio dare il massimo e per i nostri tifosi.

«Il gruppo è motivato, è facile giocare con questi compagni che hanno qualità perché conosci già i movimenti. Oggi- ha concluso il trequartista - abbiamo fatto una bella partita tutti insieme".