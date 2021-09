Inter, Calhanoglu sicuro sulla lotta scudetto e il girone di Champions

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato anche dell’ottimo avvio di stagione dell’Inter e della prossima sfida contro l’Atalanta in programma sabato pomeriggio ed ha detto la sua sulla lotta scudetto e sul girone di Champions League.

Il turco non è affatto sorpreso dai 13 punti conquistati nelle prime 5 giornate, in quanto la rosa nerazzurra è di alta qualità e il lavoro di Inzaghi sta dando i suoi frutti. L’obiettivo, ha svelato, è quello di restare in vetta fino alla fine. L’Inter parte da favorita per lo scudetto dopo il successo della passata stagione ma ci sono diverse squadre che potrebbero insidiare i nerazzurri. Secondo il turco bisogna prestare attenzione, oltre al Milan, anche Napoli e Roma, reduci da un ottimo avvio di stagione ma anche l’Atalanta. Attenzione anche alla Juventus che potrebbe presto tornare in lotta dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Come detto dal centrocampista nerazzurro, tutte le squadre hanno alti e bassi nel corso della stagione e non si sa cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi, i bianconeri meritano rispetto.

Calhanoglu si è soffermato sull’Atalanta, prossima avversaria in campionato, ritenendola una grande squadra fisicamente molto forte che gioca bene a tutto campo uomo contro uomo. I nerazzurri devono affidarsi alle loro qualità e al supporto dei tifosi per batterla sabato a San Siro. Sul passaggio del turno in Champions League, il turco si è detto concorde con le dichiarazioni rilasciate da Marcelo Brozovic dopo la partita contro il Real Madrid. L’Inter, a questo punto, è padrona del proprio destino ed ha altre 5 gare a disposizione per centrare l’obiettivo: " Il nostro futuro europeo è aperto: vogliamo passare il turno e ci riusciremo".