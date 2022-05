Inter, Calhanoglu si racconta: dal suo nuovo ruolo alla volontà per il futuro

Inter, Hakan Calhanoglu è il protagonista della nuova puntata di “1vs1”, format di DAZN.

Il centrocampista si è raccontato svelando alcuni retroscena sulla sua nuova vita in nerazzurro. Il Turco ha esordito parlando del suo arrivo. Con Inzaghi ha cambiato ruolo, passando da trequartista a mezzala: “Li ho fatti tutti a centrocampo, ora sto provando a fare il massimo. Sono un giocatore intelligente, non è difficile trovarmi. Ascolto il mister, ma sono entrato subito in squadra". In questa stagione ha tirato alcuni rigori pesantissimi come quelli contro Milan e Juventus: “Ne ho calciati tanti, anche in Germania. Sono abituato e ho questa fiducia qui: se calcio contro contro le big, vale tanto. In quei momenti c'è poco da pensare, bisogna solo crederci".

Calhanoglu è il primo giocatore turco a raggiungere quota 150 presenze in Serie A, un numero che sembra destinato ad aumentare in quanto il giocatore ha dichiarato di voler restare in Italia il più a lungo possibile, ovviamente con la maglia dell’Inter. La sua prima stagione in nerazzurro volge al termine e il numero 20 nerazzurro ha dichiarato di aver dato il massimo per la squadra e i suoi compagni con l’obiettivo di restare in alto e fare sempre meglio. La sconfitta più deludente di questa stagione è stata quella contro il Milan nel girone di ritorno.