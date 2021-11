Inter Calhanoglu, Inzaghi espone il suo pensiero sulle prestazioni del turco

Quello tra l'Inter e Hakan Calhanoglu è stato un matrimonio tanto improvviso quanto discusso.

Il fantasista nato a Mannheim è arrivato in Italia, più precisamente al Milan, dopo le esperienze in Germania con le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen. Inizialmente sotto la gestione rossonera di Gennaro Gattuso ha tutt'altro che brillato, poiché il tecnico calabrese probabilmente lo schierava in un ruolo poco congeniale alle proprie caratteristiche come quello di esterno offensivo.

Successivamente, quando Stefano Pioli lo ha impiegato con continuità sulla trequarti, è riuscito ad esprimere al meglio il proprio gioco e le proprie doti balistiche che hanno contribuito a riportare il Milan in Champions League dopo diversi anni. Poi la rottura, il club rossonero che non riesce a convincerlo a prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021 con l'Inter che inizia a sondare il terreno già qualche mese prima.

L'AD interista Giuseppe Marotta infatti, ha studiato la situazione di Calhanoglu sin dai primi scricchiolii con il Milan, anche in virtù di un possibile approdo sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi, grande estimatore del turco. Lo stesso Inzaghi che quest'oggi durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli di Luciano Spalletti ha voluto parlare proprio del lavoro svolto da Calhanoglu in questa prima parte di stagione (clicca qui per leggere articolo integrale sulla conferenza). Queste le sue parole:

"Penso che fino a qui abbia fatto bene, ha quantità e qualità, nelle grandi partite ha fatto molto bene, qui gioca in un altro modo, ma fa gol e assist e deve continuare così, siamo contenti di averlo".