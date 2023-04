Inter, Calhanoglu capopopolo, la sfida al Milan è rovente

di Redazione, pubblicato il: 21/04/2023

(Inter) Dopo il 3 a 0 di Riyad aveva gioito a modo suo. Un post che sollevò le ire rossonere “avevo tanta voglia di rivincita. Li abbiamo mangiati: 3-0 e a casa velocemente” esaltò i tifosi nerazzurri.

In vista del derby di Champions Calhanoglu veste ancora una volta i panni del capopopolo social nerazzurro. Il suo messaggio è chiaro “Non abbiamo ancora finito” ha scritto unendo due cuoricini nerazzurri.

Il guanto della sfida è lanciato, la risposta non tarderà ad arrivare. Saranno giorni caldissimi soprattutto in casa interista, una rivincita attesa da 20 anni per quel doppio pareggio che qualificò i rossoneri alla finale della massima competizione europea.