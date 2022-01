Inter, calendario intasato: spunta la data del recupero col Bologna

L'Inter è pronta al tour de force.

Se gennaio sarà un mese impegnativo per la squadra di Simone Inzaghi, tra Supercoppa contro la Juventus (qui i dubbi di formazione) e sfide importanti contro Lazio e Atalanta, altrettanto impegnativo sarà febbraio. Il secondo mese del 2022 vedrà l'Inter impegnata in sfide particolarmente pesanti soprattutto in Champions League contro il Liverpool. Alle tante sfide dei prossimi due mesi va ad aggiungersi Bologna-Inter, match del 6 gennaio che non si è potuto disputare a causa del Covid. In particolare, la partita di ieri non si è giocato a causa del provvedimento della Asl competente che ha impedito alla squadra di Mihajlovic di presentarsi al Dall’Ara dopo diverse positività al coronavirus.

Il Giudice Mastrandrea dovrebbe pronunciarsi oggi, ma seguendo la linea tracciata da Udinese-Salernitana (ultima d’andata), quando la decisione è stata rimandata, non si potrà pensare ai recuperi prima che termini la trafila dei ricorsi delle squadre che rischiano gli 0-3 a tavolino per non essersi presentate. Dunque possibile vittoria a tavolino per l'Inter con il ricorso del Bologna che porterebbe alla disputa del match. Ma quale giorno si potrebbe disputare Bologna-Inter? Spunta dunque la data del recupero. Viste le tante partite da disputare, l'unico spazio libero potrebbe essere quello tra andata e ritorno degli ottavi di Champions League. L'Inter giocherà contro il Liverpool il 16 febbraio l'andata e poi l'8 marzo il ritorno. Quindi la sfida del Dall'Ara andrebbe a posizionarsi il 23 febbraio, giorno di Villareal-Juventus. Per non sovrapporsi con gli orari della Champions, la partita potrebbe essere anticipata al pomeriggio.

Così l'Inter sarebbe obbligata ad un tour de force importante, ma al momento questa sembra l'unica soluzione, a meno che il 3-0 a tavolino non sia defintivo. In merito alla possibile vittoria a tavolino per l'Inter, spunta un dettaglio importante, affrontato in precedenza sul nostro sito.