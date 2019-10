Inter, Calcio & Finanza rende noti i costi del mercato: sorpresa Lautaro

Dopo l'approvazione del bilancio di ieri in occasione dell'assemblea dei soci dell'Inter, Calcio & Finanza ha reso noti - nel dettaglio - i costi iscritti dal club meneghino riguardo il calciomercato.

A far discutere principalmente, ci sono i 21 milioni versati nella casse dell'Herta Berlino per ingaggiare Valentino Lazaro e i 25 milioni di euro per l'acquisto di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda.

Il primo fa parlare di sé per la proporzione tra denaro investito e rendimento in campo. Per quanto riguarda El Toro invece, inizialmente si pensava che l'Inter avesse investito 18 milioni e non 25. Viste le prestazioni dell'argentino però, che ad oggi ne vale almeno il doppio, poco importa. Di seguito l'articolo completo pubblicato da Calcio & Finanza.