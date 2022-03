Inter, calciatori a riserva: contro la Salernitana sarà turnover?

Inter, sarà turnover contro la Salernitana?

Il giorno dopo la partita d'andata di Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi dovrà iniziare a pensare alla formazione da schierare contro la Salernitana.

Il primo dubbio per Simone Inzaghi è quello di decidere se continuare a dare fiducia ai calciatori che sono in difficoltà o se mettere in campo le "seconde linee". Se l'Inter avesse vinto le ultime partite in campionato, adesso avrebbe potuto far riposare almeno un calciatore per reparto, ma al netto degli ultimi risultati il turnover sarà minimo.

Possibile turnover: in difesa l'indiziato numero uno è Stefan De Vrij. Skriniar e Bastoni hanno già riposato nelle scorse partite, mentre il centrale olandese ha giocato da titolare le ultime 5 partite di campionato. Non è esclusa la titolarità di Andrea Ranocchia, utile per far rifiatare Stefan De Vrij. Sugli esterni Darmian potrebbe prendere il posto di Dumfries mentre Perisic sarà sulla fascia sinistra con Robin Gosens pronto a dare il suo contributo a gara in corso. A centrocampo potrebbe essere confermato il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu: Barella non giocherà contro il Liverpool, Brozovic è il faro del centrocampo mentre Calhanoglu sarà utile per cercare il gol che manca da più di 400 minuti, grazie ai suoi calci piazzati. L'attacco sarà il vero dilemma di mister Inzaghi: Correa sarà utile a gara in corso perché ancora non ha i 90 minuti nelle gambe, Dzeko sta giocando quasi tutte le partite dal primo minuto, Lautaro è in difficoltà realizzativa mentre Sanchez sembra aver perso la brillantezza avuta nel mese di gennaio.