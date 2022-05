Inter, Cagliari ti porta bene: i precedenti nerazzurri in Sardegna

Inter impegnata a Cagliari contro i rossoblù.

Simone Inzaghi e i suoi, sono impegnati in Sardegna per la sfida di questa sera contro i rossoblù. Sarà fondamentale vincere, indipendentemente dal risultato di Milan-Atalanta, per continuare a sognare lo Scudetto (qui le probabili formazioni). Contro il Cagliari la sfida non sarà facile, nonostante il dislivello sulla carta sia notevole. La squadra di Agostina è in piena lotta salvezza ed una sconfitta potrebbe condannarla alla Serie B, perciò vorranno provare a portare a casa più punti possibili per rimanere ancora in Serie A. I precedenti tra le due squadra indicano come l'Inter a Cagliari abbia sempre fatto punti.

I nerazzurri hanno vinto le ultime due sfide e anche cinque delle ultime sei partite giocate in Sardegna e hanno un maggior numero di vittorie all'attivo (16 contro 7) nei confronti dei rossoblu. Il risultato più frequente tra le due squadre però è il pareggio (ben 18 volte), che però a Cagliari non si verifica dal 2013. Dunque per la squadra di casa sarà difficile strappare punti ai nerazzurri. Senza contare che l'Inter è la squadra che la risolve più volte grazie ai cambi. Infatti in ben 13 occasioni i gol sono arrivati dalla panchina. Primato interista in Serie A per questa particolare classifica che vede il Cagliari ultimo con appena 3 gol dalla panchina.

Insomma, questa sera l'Inter deve solo vincere per restare aggrappata al Milan o addirittura pensare di scavalcarlo quando manca sempre meno alla fine della Serie A. La società nel frattempo sta già pensando agli acquisti da fare la prossima estate (qui le ultime di mercato).