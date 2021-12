Inter-Cagliari, scelta presa su De Vrij, novità sulla fascia: le probabili

Inter-Cagliari, arrivano importanti novità sulla formazione titolare nerazzurra che scenderà in campo domenica sera contrai i sardi.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi avrebbe già scelto l’undici e le grandi novità rispetto alle ultime uscite sarebbero rappresentate dal ritorno da titolare di Stefan De Vrij e l’utilizzo di Danilo D’Ambrosio sulla fascia destra. Il difensore, dopo essere stato in panchina contro il Real Madrid, sembra ormai aver smaltito del tutto l’infortunio che lo ha costretto ai box per alcune settimane e dovrebbe partire dal 1’. Niente da fare invece per Denzel Dumfries, uscito acciaccato dal Bernabeu, al suo posto ci sarà D’Ambrosio. Nulla di grave comunque per l’ex Psv che dovrebbe restare fuori precauzionalmente. In mezzo al campo confermato il trio composto da Brozovic, Barella e Calhanoglu con Perisic sulla corsia mancina. In attacco ci sarà Dzeko al fianco di Lautaro con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso. In difesa si ricompone il trio titolare con Skriniar e Bastoni ai lati di De Vrij.

Mazzarri dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 con Caceres, Ceppitelli e Carboni davanti a Cragno. Sulle fasce Dalbert e Bellanova, mentre in mezzo al campo ci saranno l’obiettivo Nandez (qui le parole dell’agente sul suo futuro) con Marin e Grassi. In attacco Joao Pedro e Keita.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Keita, Joao Pedro.