Inter-Cagliari, quali schieramenti? Ecco le probabili per domenica

L'Inter, domenica, affronterà il Cagliari in una partita importantissima per la rincorsa allo scudetto e per la salvezza

La partita di domenica sarà una sfida molto importante sia per l'Inter che per il Cagliari. La formazione nerazzurra dovrà dare continuità ai risultati ottenuti fino ad ora per continuare a sperare di raggiungere lo scudetto, ma dovrà farlo senza Kolarov e Perisic. I sardi, dal canto loro, dovranno fronteggiare l'assenza di Cragno, colpito dal Covid, e dovranno recuperare alcuni giocatori importanti come Nandez e Sottil. Ecco le probabili per domenica secondo TMW: INTER: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro. CAGLIARI: Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.