Inter-Cagliari probabili formazioni: mossa a sorpresa a centrocampo

L’Inter è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari, in programma domenica alle 12:30 allo Stadio San Siro. I nerazzurri sono a caccia dell’undicesima vittoria di fila per consolidare il primo posto in classifica, mentre i sardi hanno assolutamente bisogno di punti per la lotta salvezza.

Antonio Conte riavrà a disposizione Bastoni e Brozovic dopo il turno di squalifica. Secondo quanto riportato da SportMediaset, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con l’undici tipo ad eccezione dello squalificato Barella. Ballottaggio aperto per chi prenderà il suo posto tra Sensi, Gagliardini e Vecino, con quest’ultimo al momento favorito. Completeranno il centrocampo Brozovic ed Eriksen in mediana e Hakimi e Young sulle fasce. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. In attacco dovrebbero partire da titolari Lautaro e Lukaku, ma attenzione alla carta Sanchez.

Semplici schiererà il 3-5-2 con Vicario tra i pali al posto di Cragno. Il trio difensivo sarà composto da Walukiewicz, l’ex Godin e Rugani. Sulla fascia destra toccherà a Zappa prendere il posto di Nandez con Lykogiannis a sinistra. In mediana Nainggolan con Marin e Duncan. In attacco Joao Pedro al fianco di Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vecino, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro/Sanchez.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.