Inter Cagliari probabili formazioni, Inzaghi e Mazzarri con gli ultimi dubbi

Inter-Cagliari si avvicina.

Con gli scivoloni di ieri di Juventus e Milan (entrambe hanno pareggiato 1-1 rispettivamente in casa del Venezia e dell'Udinese), i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi hanno la possibilità di allungare ulteriormente sui rivali bianconeri e di scavalcare i cugini rossoneri, al momento al primo posto in classifica con un solo punto di vantaggio. Un'occasione ghiotta dunque per i campioni d'Italia che però per uscire dal Meazza con tre punti dovranno prima vedersela con i rossoblù.

Per riuscire nell'intento, il tecnico piacentino dal 1' dovrebbe schierare il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali e con il trio di difesa composto da Skriniar, De Vrij (finalmente di rientro dopo l'infortunio) e Bastoni. Sulle fasce prenderanno posto Dumfries e Perisic (ad insidiare il croato però c'è Dimarco), mentre al fianco del play-maker Brozovic salvo colpi di scena ci saranno Barella e Calhanoglu. Per quanto riguarda l'attacco, si preannuncia una coppia atipica. Visto l'infortunio di Correa e la necessità di tirare il fiato di Dzeko, al fianco di Lautaro Martinez dall'inizio ci sarà Sanchez.

Per quanto concerne gli ospiti, il tecnico Walter Mazzarri opterà sicuramente per un 3-5-2 a specchio con Cragno a difendere la porta e la linea difensiva composta da Caceres, Ceppitelli e Carboni. Sulle fasce dovrebbe agire Bellanova e Dalbert, mentre in mediana si vedranno Deiola, Marin e Grassi. In avanti, spazio all'ex Keita Balde e allo straripante Joao Pedro. Insomma, una sfida che, nonostante il penultimo posto in classifica occupato dal Cagliari, per l'Inter si preannuncia ugualmente insidiosa.