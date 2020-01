Inter Cagliari probabili formazioni, Conte scioglie gli ultimi dubbi

Mancano poco più di due ore al fischio d'inizio del match che vedrà confrontarsi Inter e Cagliari. I nerazzurri sono a caccia di punti preziosi per restare in scia alla Juventus che stasera affronterà in trasferta il Napoli.

Per farlo però, Antonio Conte probabilmente dovrà fare a meno dell'infortunato Marcelo Brozovic e dello squalificato Antonio Candreva. Nessun problema invece per quanto concerne il tandem d'attacco che guida ogni partita la squadra nerazzurra.

Lautaro Martinez dunque affiancherà come di consueto Romelu Lukaku, ma occhio anche ad un possibile impiego a partita in corso di Alexis Sanchez. Nel frattempo, di seguito vi riportiamo il possibile undici titolare stilato dalla redazione di Sky: 3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi, Lautaro, Lukaku.