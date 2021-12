Inter-Cagliari, né Sanchez né Lautaro: i numeri premiano un insospettabile

Inter-Cagliari, in una rosa d'alta quota spicca Barella (recupera qui le nostre pagelle): i suoi numeri.

È stata una partita ricca di spettacolo e gol quella andata in scena al Meazza di Milano ieri sera alle 20:45 (domenica 12 dicembre 2021, ndr). La formazione di Inzaghi grazie alla doppietta di Lautaro (l'argentino ha fallito anche un rigore) ed ai gol di Sanchez e Calhanoglu si è imposta con un netto 4-0 ed il risultato poteva essere ancora più ampio se non fosse stato per le prodezze di un super Cragno (recupera qui la cronaca del match).

Analizzando i dati forniti da SofaScore, nonostante non risulti nel tabellino dei marcatori, il migliore del match è stato Nicolò Barella (valutazione di 9,3). L'ex Cagliari si è imposto per pochi decimi su Calhanoglu (8,6 statisticamente e recupera qui le sue parole al termine del match) e grazie ai suoi due assist si è portato pure in vetta alla classifica degli assist man della SerieA con 7 totali. Per il munero 23 un match di sostanza e presenza su tutto il terreno di gioco, una heatmap interessante con delle macchie di calore massimo tra la mediana offensiva e difensiva destra, e 130 tocchi totali con una precisione del 94,7%. Il numero di passaggi chiave si è attestato a 4 come le palle lunghe giocate durante i novanta minuti (3 riuscite).

Barella ha poi provato il tiro in diverse occasioni con due nello specchio (uno di questi parato da Cragno nel secondo tempo) e due fuori. A livello di dribbling Nicolò ne ha tentati 3, riuscendo a farne 2, ed è stato anche impegnato in 7 contrasti (6 a terra ed 1 aereo) dei quali ne ha vinti 4. Solamente 9 i palloni persi, dei quali si è fatto perdonare con due intercetti fondamentali. Continua così ad imporsi, il numero 23, nella mediana dell'Inter facendo vedere tutto il proprio valore e riscattandosi dall'episodio di Madrid che gli è costato l'espulsione (salterà gli ottavi di finale).