Inter-Cagliari, le ufficiali: Conte cambia, fuori Hakimi e Lautaro

L’Inter sfida il Cagliari in questa domenica di Serie A. Formazioni ufficiali: Antonio Conte ripropone Stefano Sensi a centrocampo con Eriksen e Brozovic, vinto il ballottaggio con Gagliardini per un posto. In attacco, invece, sorpasso di Alexis Sanchez che gioca con Lukaku. Fuori anche Hakimi, gioca Darmian. Di seguito, le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER - Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All.Conte

CAGLIARI - Vicario; Carboni, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Zappa; Joao Pedro, Pavoletti. All.Semplici.