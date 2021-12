Inter-Cagliari, le probabili: due dubbi per Inzaghi, Mazzarri con gli ex

Inter-Cagliari, archiviata la sconfitta contro il Real Madrid i nerazzurri sono al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari in programma domenica sera alle 20:45.

Gli uomini di Simone Inzaghi vengono da quattro vittorie di fila in campionato e sono obbligati a vincere per tentare di sorpassare il Milan, impegnato sabato sera in trasferta contro l’Udinese. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il tecnico interista sarebbe alle prese con soltanto con due dubbi: uno in difesa e l’altro sulla fascia destra. De Vrij è appena rientrato da un infortunio che lo ha costretto ai box per diverse settimane e non sarebbe ancora pronto per partire da titolare. Al suo posto potrebbe partire dal 1’ minuto uno tra Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio, con l’ex Hellas Verona favorito. Sulla fascia destra, invece, bisognerà valutare le condizioni di Denzel Dumfries, uscito acciaccato dalla sfida del Bernabeu. Nel caso in cui l’olandese non dovesse farcela dovrebbe partire D’Ambrosio da titolare. Per il resto confermati i titolarissimi.

Il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri è reduce da ben otto partite di fila senza vittoria (4 pareggi e 4 sconfitte) ed è a caccia di punti per uscire dalla zona salvezza. Contro i nerazzurri ci saranno Joao Pedro e l’ex Keita in attacco. In mezzo al campo Marin con Nandez (qui per le ultime sull’uruguaiano) e Deiola. Sulle fasce Bellanova e l’altro ex Dalbert. Il terzetto difensivo davanti a Cragno sarà formato da Cacerese, Carboni e Ceppitelli.