Inter Cagliari, Inzaghi ritrova un titolare ma rischia di perderne un altro

Inter Cagliari in programma Domenica 12 dicembre sarà il match in cui i nerazzurri saranno chiamati a scacciare la sconfitta subita martedì scorso, 7 dicembre, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I nerazzurri in campionato stanno crescendo partita dopo partita, e ci sarà da dare continuità alla netta vittoria conquistata sabato scorso, 4 dicembre, allo stadio Olimpico contro la Roma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l'emergenza che stava fronteggiando Simone Inzaghi volge verso il termine. La notizia più importante riguarda senza dubbio l'avvenuto pieno recupero di Stefan De Vrij, assente dall'ultima sosta per le nazionali (il difensore si è infortunato con la sua Olanda). L'olandese è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa nerazzurra. Recuperato anche Andrea Ranocchia, che era stato chiamato in causa proprio per sostituire De Vrij, salvo poi infortunarsi anche lui.

In difesa la coperta è definitivamente tornata ad essere lunga, visto che contro il Real Madrid era già tornato Aleksandar Kolarov. Tuttavia c'è una possibile brutta notizia che arriva proprio dal match del Bernabeu. In questi giorni infatti dovranno essere valutate le condizioni di Denzel Dumfries, che martedì ha lasciato il campo al termine del primo tempo a causa di un fastidio muscolare. Visti i tempi è lecito avere cautela e non rischiare, scrive la rosea. L'eventuale forfait dell'olandese sarebbe aggravato dalla contemporanea assenza di Matteo Darmian, che forse ce la farà per la sfida al Torino del 23 dicembre. Oltre all'ex United l'unico altro indisponibile certo è Joaquin Correa, per il quale il rientro in campo è previsto per il 2022.