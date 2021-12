Inter-Cagliari, i convocati di Mazzarri: un big fuori dalla lista

Inter-Cagliari: Walter Mazzarri si prepara alla partita di domani.

In vista della sfida che andrà in scena allo stadio San Siro, il tecnico della squadra sarda ed ex allenatore dei nerazzurri, ha diramato la lista dei convocati in cui macherà uno dei big della rosa, ovvero Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano non ha recuperato dal suo infortunio e, pertanto, non sarà della partita contro la squadra che sia la scorsa sessione estiva di mercato, sia in quella invernale, è stata e sarà molto interessata a lui e cercherà di portarlo a Milano. Di seguito, la lista completa del tecnico toscano:

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic.



Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Godin, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Zappa.



Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Oliva.



Attaccanti: João Pedro, Keita Baldé, Pavoletti, Pereiro, Ceter.

Una sfida che dovrà dire molto per entrambe le squadre: il Cagliari, che è alla ricerca di preziosi punti per raggiungere la salvezza, mentre l'Inter per continuare la striscia positiva in campionato che gli garantirebbe di proseguire la corsa allo scudetto e la rincorsa al Milan capolista e distante un punto. Vedremo, poi, quali saranno le scelte di Walter Mazzarri e di Simone Inzaghi che potrebbe schierare qualche giocatore che non ha avuto molti minuti fino a questo momento. In difesa dovrebbe ritornare Stefan de Vrij, dopo l'infortunio accorso in nazionale, mentre potrebbe riposare Edin Dzeko, con Alexis Sanchez che prenderebbe il suo posto al fianco del Toro Lautaro Martinez. Infine, sulle fasce, dovrebbe esserci la riconferma di Denzel Dumfries a destra, mentre a sinistra Federico Dimarco potrebbe far rifiatare Ivan Perisic.