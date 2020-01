Inter Cagliari formazioni ufficiali, Conte ritrova dal 1' un attaccante

Archiviato il sofferto pareggio in campionato contro l'Atalanta, gli uomini di Antonio Conte sono pronti a misurarsi col Cagliari di Rolando Maran in Coppa Italia. Il match sarà valido per l'accesso ai quarti finale, e trattandosi di una sfida secca, entrambe le squadre non possono permettersi il lusso di sbagliare qualcosa.

L'allenatore interista Conte dal canto suo - complice la rosa corta - non può attuare una rotazione molto ampia, ma per fronteggiare i sardi ha scelto questo undici:

3-5-2 Handanovic, Godin, Ranocchia, Skriniar, Lazaro, Barella, Borja Valero, Brozovic, Dimarco, Sanchez, Lukaku.

Turno di riposo dunque per Lautaro Martinez che resta comunque a disposizione dell'ex CT della Nazionale.