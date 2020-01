Inter Cagliari formazioni ufficiali, confermati i pronostici della vigilia

Con la Juventus che questa sera dovrà affrontare il Napoli in trasferta, all'ora di pranzo l'Inter contro il Cagliari tenterà in ogni modo di recuperare il terreno perso sui bianconeri dopo il pareggio di Lecce.

Perdere altri punti significherebbe rischiare di mandare in fuga i bianconeri, e questo ad una squadra come quella nerazzurra che vuole quantomeno tentare di lottare fino all'ultimo non può accadere.

Per fare ciò, il tecnico Antonio Conte schiererà un undici titolare piuttosto atipico ma con un tasso tecnico comunque non indifferente. Queste le sue scelte:

3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi, Lautaro, Lukaku.