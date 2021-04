Inter-Cagliari è anche la sfida degli ex: Godin, Nainggolan ma non solo

Una sfida ricca di ex quella tra Inter e Cagliari, che andra in scena domenica alle 12:30. Negli ultimi anni, infatti, l’asse di mercato tra le due squadre è stato molto caldo. Il lunch match di domenica sarà una partita speciale per diversi giocatori,

Primo tra tutti Nicolò Barella, miglior talento del calcio sardo degli ultimi anni, attualmente leader del centrocampo nerazzurro. Il classe ‘97 ha deciso il match di andata con uno splendido goal al volo ma non sarà a disposizione domenica per squalifica. Una breve parentesi in rossoblù l’ha vissuta anche Matias Vecino, che si trasferì in prestito in Sardegna nella seconda parte della stagione 2013/2014.

Tra le file del Cagliari, invece, i due ex più importanti alla ricerca di riscatto sono senza dubbio Radja Nainggolan e Diego Godin. Il belga è rientrato in Sardegna dopo tre mesi vissuti praticamente fuori rosa all’Inter. L’ex Atletico, invece, è stato scaricato da Conte dopo una sola stagione.

Nei rossoblu c’è anche Kwadwo Asamoah, svincolatosi dall’Inter la scorsa estate doping due stagioni in nerazzurro. Da non dimenticare anche Alfred Duncan e Zappa, entrambi cresciuti nelle giovanili nerazzurre. Il centrocampista ha vinto con l’Inter il campionato Primavera e la NextGen Series ( attuale UEFA Youth League) sotto la guida di Stramaccioni ed ha anche collezionato 4 presenze in prima squadra. L’esterno, però, non è mai riuscito a esordire in prima squadra.