Inter-Cagliari, due nerazzurri saranno out contro la squadra sarda

Secondo quanto riportato da TMW, anche nella giornata di oggi gli indisponibili Aleksander Kolarov e Ivan Perisic, hanno svolto l'allenamento in solitaria, pertanto una loro convocazione per Inter-Cagliari sembra essere improbabile.

Proprio per questo, dovrebbe essere ancora Ashley Young a sostituire il croato sulla corsia di sinistra, mentre tornerà Bastoni in campo come terzo di difesa.

Infortuni che pesano per l'Inter, per una partita complicata che va vinta per dare continuità al sogno scudetto. Una vittoria lo avvicinerebbe ancora di più.