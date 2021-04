Inter-Cagliari, due nerazzurri ancora indisponibili. Intanto Conte pensa a Sensi dal 1'

La redazione di Sky Sport ci aggiorna con le ultime novità di casa Inter a meno di 24 ore dal match casalingo contro il Cagliari, in programma domani alle 12:30.

Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, Ivan Perisic e Aleksandar Kolarov non dovrebbero essere della partita. Entrambi i giocatori, infatti, non hanno ancora recuperato dai rispettivi guai muscolari, ragion per cui non dovrebbero essere convocati per la partita contro la squadra sarda.

Attenzione invece a Stefano Sensi, che si candida per una maglia da titolare, anche grazie all'assenza forzata di Nicolò Barella (squalificato). L'ultima apparizione da titolare del numero 12 nerazzurro risale allo scorso settembre, contro il Benevento. L'augurio è che il suo calvario sia finalmente finito, e che possa dare una manoalla squadra in questo momento decisivo della stagione.