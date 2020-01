Inter Cagliari, designato l'arbitro per il match di San Siro

Sarà Manganiello l'arbitro della seconda giornata del girone di ritorno. I nerazzurri affronteranno il Cagliari di Maran a San Siro, designati anche gli assistenti e gli addetti al Var. Ecco la nota pubblicata sul sito ufficiale della società Inter.it:

"Sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, l'arbitro di Inter-Cagliari, in programma domenica alle 12.30 a San Siro e valida per la 21ª giornata della Serie A TIM.

Manganiello avrà come assistenti Preti e Bresmes. Il quarto uomo dell'incontro sarà Pezzuto. Come VAR e Assistente VAR sono stati designati Banti e Ranghetti".



Dopo l'incontro in Coppa Italia giocato poche settimane fa l'Inter di Conte riaffronta il club sardo, fischio d'inizio fissato alle 12:30 di questa domenica.