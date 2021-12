Inter-Cagliari, dall'ex Mazzarri al gol di Darmian: i precedenti

Inter-Cagliari è ormai alle porte.

Simone Inzaghi prepara al meglio la sfida contro il Cagliari (qui le ultimissime di formazione). I nerazzurri dopo la partita contro il Real Madridritrovano Walter Mazzarri. Il tecnico del Cagliari avrà il dente avvelenato contro l'Inter, vista l'esperienza sulla panchina nerazzurra di appena una stagione (2013-2014, venne esonerato a novembre della stagione successiva). I sardi arrivano a Milano dopo 4 pareggi consecutivi e vista la bassa posizione in classifica cercheranno di portare a casa punti fondamentali per la zona salvezza. L'Inter di Inzaghi invece ci arriva dopo 4 vittorie consecutive in campionato ma soprattutto dopo la disfatta di Madrid, con i Campioni d'Italia che vorranno tornare a vincere per mettere pressione ai cugini del Milan.

Curiosa la "sfilza" di ex incontrati dall'Inter, dopo Spalletti, Thiago Motta e Mourinho, adesso tocca a Mazzarri. Il Cagliari dunque avversario da non sottovalutare e che andrà al Meazza per giocarsela, soprattutto visto che la vittoria in casa rossoblù manca dal 17 di ottobre, unico successo della squadra sarda. I precedenti tra le due squadra sono interessanti. Il bilancio è a favore dell'Inter, con 47 vittorie 31 sconfitte e 16 pareggi. Le sorprese nel match di San Siro non sono mai mancate, come riporta la Gazzetta dello Sport. Dal pareggio nella prima stagione di Conte (2019/2020) alle due vittorie clamorose della stagione 2014/15 (addirittura per 4-1) e 2016/2017. Fino all'ultima gara tra nerazzurri e rossoblù ovvero quella vinta di misura dall'Inter, poi diventata Campione d'Italia, con la rete di Matteo Darmian. L'ultima volta che il Cagliari non subì gol a Milano era addirittura il 1992, ben 29 anni fa.

Intanto l'Inter non pensa solo al campionato ma è già concentrata sul mercato. Sono ben quattro i talenti nel mirino di Marotta e Ausilio. Dal Sassuolo all'Empoli, i nerazzurri pescano diversi giocatori interessanti anche in ottica Nazionale azzurra (qui i nomi caldi del mercato).