Inter-Cagliari, da Dalbert a Mazzarri: il ritorno degli ex

Inter-Cagliari è una sfida che presenta forti tinte nerazzurre, soprattutto tra le fila dei cagliaritani.

L'Inter oggi, domenica 12 dicembre, sfiderà il Cagliari in un match che presenta diversi ex nerazzurri, ma non solo. Viste le ultime novità di formazione, in campo ci sarà sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro cresciuto tra le fila del Cagliari è sicuramente il vero grande ex di questo match. Per lui ben 112 presenze in rossoblù con tanto di fascia da capitano a 18 anni. Insomma un pezzo importante della storia recente del Cagliari. Ma ancor più forte è la presenza di ex nerazzurri tra i sardi.

Partiamo dal tecnico, Walter Mazzarri. L'allenatore toscano ha guidato l'Inter per poco più di una stagione nell'annata 2013/14. Per il tecnico dopo in nerazzurro arrivò un quinto posto che riportò la squadra in Europa. Decisivo fu il pareggio di San Siro contro il Verona che lo fece esonerare facendo tornare a Milano Roberto Mancini. Altro ex, che però non sarà del match, è Diego Godin. Per l'ex Atletico fù breve la parentesi in nerazzurro visto il rapporto mai sbocciato con Antonio Conte e soprattutto l'esplosione di Bastoni. Ma non è finita qui, in campo col Cagliari ci sono altri due ex nerazzurri: Dalbert e Keita Balde. Per entrambi i ricordi interisti sono agrodolci, legati soprattutto da quell'Inter-Empoli del 2019, ultima gara per entrambi con la maglia nerazzurra. L'esterno brasiliano è ancora di proprietà dell'Inter, con cui ha giocato 26 gare segnando un gol. Mentre l'attaccante senegalese appena 5 reti in 29 presenze in quella che fu una stagione piena di infortuni.

L'ex attaccante di Inter e Lazio ritroverà Simone Inzaghi tecnico con cui disputò la sua miglior stagione in carriera: 16 gol in 31 presenze con la Lazio. Insomma, sono tanti gli ex di questa sfida. Partita che l'allenatore interista preparerà al meglio. Intanto non sarà del match uno dei big del Cagliari (qui i convocati di Mazzarri).