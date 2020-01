Inter Cagliari, curiosità e numeri: i nerazzurri comandano con 38 vittorie

Bilancio positivo quello dei nerazzurri contro il Cagliari: 38 vittorie contro le 14 dei sardi, 27 pareggi. L'ultimo pareggio in Serie A tra Inter e Cagliari risale al febbraio 2014: dopo sei vittorie interiste e tre rossoblu.



L'Inter non ha segnato soltanto in un'occasione delle ultime 35 partite di Serie A contro il Cagliari, nella sconfitta per 0-2 dell'aprile 2013. Il punteggio più frequente in Serie A tra Inter e Cagliari è il pareggio per 1-1, registrato in ben 13 incontri complessivi.

Inter e Cagliari sono le due squadre di questa Serie A che hanno segnato più gol di testa, precisamente otto: in particolare entrambe i club sono riusciti a segnare con questo fondamentale nell'ultimo turno.

L’Inter è la squadra della Serie A 2019/20 con la miglior percentuale di tiri nello specchio (54.8%), mentre solo la SPAL (35.5%) ha una percentuale più bassa del Cagliari (39.4%) nel torneo in corso. Tuttavia Cagliari (14.5%) e Inter (12.4%) sono due delle quattro squadre di questa Serie A con la migliore percentuale realizzativa, con loro anche la Lazio e l'Atalanta.

Il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martinez (tre gol in tre partite). Romelu Lukaku potrebbe diventare il giocatore che segna per due volte di fila tra girone d'andata e quello di ritorno alla squadra allenata da Maran. A riportare i dati è il sito ufficiale della società Inter.it in collaborazione con Opta.