Inter Cagliari, Conte: le parole sulla gara e su alcune pedine precise

Sono tre punti che pesano come un macigno quelli conquistato quest'oggi dall'Inter di Antonio Conte in casa contro il Cagliari. Vincere (seppur di misura) era l'unica cosa che contava, e sui propri ragazzi l'allenatore nerazzurro ai microfoni di DAZN ha detto:

"Ho dei ragazzi eccezionali. Il sacrificio che ci mettono in ogni cosa che fanno la dice lunga sullo spogliatoio dell'Inter. Sono molto soddisfatto del nostro cammino perché nel giro di due anni siamo cresciuto tanto sotto ogni punto di vista: lo dimostriamo ogni domenica".

Questa le parole di Conte che successivamente si è soffermato anche sull'iniziale panchina per Lautaro: "Ho voluto concedergli un turno di riposo, ma sta bene. Se non avessimo fatto gol negli ultimi 10' avrei inserito Pinamonti come punta centrale. Se avessi tenuto Sanchez in panchina avrei forzato subito".

Chiosa su Eriksen, Sensi e sul cambio di ruolo: "Ad un certo punto li ho invertiti perché Christian non stava trovando la giusta posizione, dunque ho preferito spostarlo".